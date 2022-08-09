Аксенов: Крым принял исчерпывающие меры от внешней угрозы

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове приняты исчерпывающие меры по защите от внешней угрозы. Об этом он сообщил в эфире канала «Соловьев Live».

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«На данный момент с точки зрения внешней угрозы исчерпывающие меры приняты в полном объеме. В жизни быть может все, но на 99% этого достаточно, чтобы обеспечить безопасность», — сказал он.

Ранее в министерстве здравоохранения Крыма сообщили, что количество пострадавших в результате инцидента в поселке Новофедоровка Сакского района возросло до девяти.

По последней информации, семеро пострадавших, включая двое детей, были доставлены в Сакскую районную больницу, шестерым из них была оказана амбулаторная медицинская помощь, седьмой находится на стационарном лечении.

До этого минздрав сообщал о семи пострадавших и одном погибшем в результате взрывов на военном аэродроме, расположенном в Сакском районе Крыма.