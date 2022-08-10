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55 минут назад

Путин дал старт движению по новому мосту в Вологодской области

ТАССиещё 7

Президент России Владимир Путин в среду открыл движение по новому мосту в Череповце (Вологодская область). Глава государства присоединился к церемонии по видеосвязи.

Путин дал старт движению по новому мосту в Вологодской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Переход через реку Шексну свяжет между собой четыре крупных микрорайона Череповца, позволит организовать кольцевое движение общественного транспорта, поможет удобнее добираться до производственных площадок крупных компаний - "Северстали" и "Фосагро". Он также разгрузит движение на Октябрьском мосту, который ранее был единственным в городе, и создаст условия для активного развития территорий за рекой Шексной.

Архангельский мост в Череповце - первый в России, на котором Н-образные пилоны стальными тросами соединяются с дорожным полотном параллельно друг другу, напоминая конструкцию музыкальной арфы. В Вологодской области это самый длинный мост, его протяженность - 1,132 км, еще 7 км составляет подход к нему - Южное шоссе.

Строительство сооружения было намечено еще в генеральных планах города 1968 и 1988 годов. Разработка проекта началась в 2007 году, а в 2014 году инициативу поддержал Путин. Строительство моста и подходов к нему началось в 2017 году и завершилось раньше намеченных сроков - изначально сдать объект в эксплуатацию планировалось в 2025 году.

Череповец - это крупный транспортный узел, который обеспечивает связь северных и восточных регионов России с южными и западными.

Политика,Владимир Путин,Фосагро,
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