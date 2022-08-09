Захарова назвала чушью заявления премьера Эстонии о визах для россиян

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала чушью призыв премьера Эстонии Каи Каллас запретить выдачу виз россиянам, отметив, что это - нарушение международного права. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

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Захарова заявила, что Каллас «несет чушь на грани национализма», и перечислила причины, почему такой запрет не может быть введен.

Представитель МИД напомнила, что в 1989 году в Вене страны ОБСЕ взяли на себя дополнительное обязательство «полностью уважать право каждого на свободу передвижения и местожительства в пределах границ каждого государства», а также право «покидать любую страну».

Захарова подчеркнула, что речь идет о свободе передвижения, которая является одним из главных обязательств, закрепленных в учредительных документах ОБСЕ.

Кроме того, свободы передвижения касается статья 12 Международного пакта о гражданских и политических правах. Там указано, что пакт защищает не только граждан государств, но и иностранцев.

«Свобода передвижения является непременным условием для пользования широким спектром гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав, в том числе таких, отступления от которых не допускаются (право на жизнь и право на свободу от пыток и т.д.)», - написала Захарова (орфография и пунктуация автора сохранены).

Она добавила, что некоторые ограничения свободы передвижения допускаются - как это было в случае с пандемией - но они должны быть «строго необходимыми и недискриминационными».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее призвал запретить всем без исключения россиянам въезд в западные страны сроком на год. Его поддержала Каллас, она заявила, что посещение Европы - это «привилегия, а не право человека».