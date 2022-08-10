Захарова обвинила ООН в блокировке миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

«Мне кажется, что в секретариате ООН (...) должны понимать — мир ходит по краю. И это не опасные эксперименты ученых, которые ставят их во благо мира, (...) это преступные действия киевского режима, (...) которая носит разрушительный характер, последствия которой не будут ограничиваться никакими географическими рамками», — заявила дипломат.