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24 минуты назад

Джабаров назвал Зеленского «наполеончиком»

Парламентская газета

Президент Украины Владимир Зеленский «вообразил себя каким-то «наполеончиком», призывая западные страны закрыть въезд для всех россиян. Так прокомментировал заявления главы украинского государства первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Джабаров назвал Зеленского «наполеончиком»
Фото: Тимур Ханов/ПГТимур Ханов/ПГ

В беседе с Washington Post Зеленский высказал мнение, что введенные против России санкции являются «слабыми» по сравнению с закрытием границ для российских граждан на один год и полным эмбарго на покупку российских энергоносителей. По его словам, россияне должны «жить в своем мире», пока «не сменят свою философию».

«Зеленский вообразил себя каким-то «наполеончиком» — то он хочет запереть каждого россиянина, то он требует от России отменить референдум в Запорожье, как будто она имеет какое-то отношение к этому», — цитирует Джабарова РИА «Новости».

Сенатор добавил, что за историческим Наполеоном стояла мощная армия, «а у Зеленского этого нет». Парламентарий убежден, что с дальнейшим успехом специальной военной операции России подобных заявлений-казусов будет появляться все больше.

Глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал 8 августа распоряжение о проведении референдума по вопросу вхождения в состав России. Зеленский заявлял, что если референдумы в регионах Украины состоятся, переговорный процесс с Москвой не будет возобновлен.

Политика,Евгений Балицкий,Владимир Зеленский,Владимир Джабаров,Совет Федерации,
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