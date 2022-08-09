Зюганов предложил вызвать американского посла в МИД

Министерству иностранных дел следует вызвать американского посла, чтобы обсудить с ним ситуацию с обстрелами вооруженными силами Украины Запорожской АЭС. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на брифинге в Госдуме 9 августа.

Фото: © пресс-служба Госдумы © пресс-служба Госдумы

Вооруженные силы Украины неоднократно наносили удары по Запорожской АЭС, которая сейчас находится под контролем российских войск. Группировка ПВО в Запорожской области 5 августа была усилена, сообщил ТАСС. Сейчас станция работает в штатном режиме, но с повышенной степенью защищенности.

По словам Геннадия Зюганова, за ударами ВСУ по Запорожской АЭС ничего не стоит, кроме попытки взорвать ядерный объект и отравить всю планету отходами атомной станции. Он назвал удары по АЭС провокацией и шантажом всех, кто живет в Европе, на Украине, в России и в мире в целом.

«Наступило очень ответственное время, которое требует быстрых и энергичных решений. На месте МИДа я бы немедленно вызвал американского посла и предъявил ему ноту, которая должна быть опубликована для всей общественности», — отметил Зюганов.

По его словам, президент Владимир Путин прекрасно понимает обстановку и владеет ситуацией. В то же время Зюганов считает, что сейчас необходимо использовать все прямые контакты, в том числе с президентом США Джо Байденом.