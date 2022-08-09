В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Зюганов предложил вызвать американского посла в МИД

Парламентская газета

Министерству иностранных дел следует вызвать американского посла, чтобы обсудить с ним ситуацию с обстрелами вооруженными силами Украины Запорожской АЭС. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на брифинге в Госдуме 9 августа.

Зюганов предложил вызвать американского посла в МИД
Фото:  © пресс-служба Госдумы © пресс-служба Госдумы

Вооруженные силы Украины неоднократно наносили удары по Запорожской АЭС, которая сейчас находится под контролем российских войск. Группировка ПВО в Запорожской области 5 августа была усилена, сообщил ТАСС. Сейчас станция работает в штатном режиме, но с повышенной степенью защищенности.

По словам Геннадия Зюганова, за ударами ВСУ по Запорожской АЭС ничего не стоит, кроме попытки взорвать ядерный объект и отравить всю планету отходами атомной станции. Он назвал удары по АЭС провокацией и шантажом всех, кто живет в Европе, на Украине, в России и в мире в целом.

«Наступило очень ответственное время, которое требует быстрых и энергичных решений. На месте МИДа я бы немедленно вызвал американского посла и предъявил ему ноту, которая должна быть опубликована для всей общественности», — отметил Зюганов.

По его словам, президент Владимир Путин прекрасно понимает обстановку и владеет ситуацией. В то же время Зюганов считает, что сейчас необходимо использовать все прямые контакты, в том числе с президентом США Джо Байденом.

«Без американского военного командования на Украине не обстреливается сегодня ни один объект. Они этим управляют как посредством своих спутников, так и посредством прямых приказов и наведения на цели, которые считают необходимыми», — заключил Зюганов.

Политика,Джозеф Байден,Геннадий Зюганов,Владимир Путин,КПРФ,Госдума,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители