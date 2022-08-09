«Продлят страдания»: Кремль о производстве Bayraktar на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что турецкие беспилотники Bayraktar попадут под демилитаризацию и продлят страдания украинцев, если их начнут производить в стране. Об этом сообщает ТАСС.

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Песков подчеркнул, что производство беспилотников не помешает России достичь целей своей спецоперации.

«Факт создания такого объекта [завода - прим.ред.], который сразу же, конечно, подпадет под тему демилитаризации, - это нужно понимать, лишь продлит, наверное, страдания украинцев», - сказал он.

Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что украинское правительство утвердило двустороннее соглашение о производстве Bayraktar на территории страны. Документ направили в парламент на ратификацию.

По его словам, владелец компании-производителя беспилотников уже зарегистрировал компанию на Украине, она купила земельный участок для строительства завода.