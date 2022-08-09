В Кремле высказались о встрече Путина и Зеленского на G20

Предпосылок для встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на саммите G20 в ноябре нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

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«Мы можем только де-факто констатировать ту ситуацию, которая есть сейчас. Пока предпосылок для такой встречи нет», - сказал Песков.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Зеленский может посетить саммит G20 в Индонезии в случае присутствия там российского лидера Путина. По его словам, сам факт присутствия российского президента на любом саммите косвенно означает легитимизацию действий России на Украине.

Между тем, участие Путина в саммите уже подтверждено российской стороной. При этом сам формат участия президента еще не определен.