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1 час назад

В Кремле высказались о встрече Путина и Зеленского на G20

Елена Прошина

Предпосылок для встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на саммите G20 в ноябре нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

В Кремле высказались о встрече Путина и Зеленского на G20
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы можем только де-факто констатировать ту ситуацию, которая есть сейчас. Пока предпосылок для такой встречи нет», - сказал Песков.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Зеленский может посетить саммит G20 в Индонезии в случае присутствия там российского лидера Путина. По его словам, сам факт присутствия российского президента на любом саммите косвенно означает легитимизацию действий России на Украине.

Между тем, участие Путина в саммите уже подтверждено российской стороной. При этом сам формат участия президента еще не определен.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган еще раз предложил Путину организовать переговоры с Зеленским в Турции.

Политика,Михаил Подоляк,Владимир Зеленский,Реджеп Эрдоган,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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