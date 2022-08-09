В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
28 минут назад

Аксенов заявил о планах Зеленского «окончательно решить русский вопрос»

Никита Бородкин

За призывом президента Владимира Зеленского об изоляции населения России может последовать требование «окончательно решить русский вопрос». Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Аксенов заявил о планах Зеленского «окончательно решить русский вопрос»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Политик добавил, что Зеленский говорит о то, что «у Запада на уме».

Напомним, что накануне Зеленский потребовал у стран Запада запретить въезд россиянам. По его мнению, таким образом граждане РФ будут отвечать за действия своего правительства, а изоляция должна продолжаться до тех пор, пока россияне не «сменят свою философию».

В ответ зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что подобные высказывания можно сравнить с заявлениями главы Третьего Рейха Адольфа Гитлера. По его мнению, это доказывает «природу» киевского режима.

Политика,Владимир Зеленский,Сергей Аксенов,Дмитрий Медведев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители