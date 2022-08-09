Аксенов заявил о планах Зеленского «окончательно решить русский вопрос»

За призывом президента Владимира Зеленского об изоляции населения России может последовать требование «окончательно решить русский вопрос». Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Политик добавил, что Зеленский говорит о то, что «у Запада на уме».
Напомним, что накануне Зеленский потребовал у стран Запада запретить въезд россиянам. По его мнению, таким образом граждане РФ будут отвечать за действия своего правительства, а изоляция должна продолжаться до тех пор, пока россияне не «сменят свою философию».
В ответ зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что подобные высказывания можно сравнить с заявлениями главы Третьего Рейха Адольфа Гитлера. По его мнению, это доказывает «природу» киевского режима.