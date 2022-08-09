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38 минут назад

Песков заявил, что недружественные страны вводят санкции до беспамятства

Газета.Ruиещё 1

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что утверждения о прекращении туризма из России уже сейчас исходят от признанных недружественными РФ стран. Об этом представитель Кремля сообщил в ходе брифинга.

Кремль заявил о вводящих «до беспамятства» санкции странах Европы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

9 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала страны Евросоюза прекратить выдачу виз россиянам.

По словам Пескова, подобные заявления от политиков можно было услышать практически 80 лет назад.

«Как правило, такие заявления идут из тех стран, которые и так уже нами признаны недружественными странами. В своей недружественности многие из этих стран, конечно, заходятся до беспамятства и доходят до таких заявлений, которые буквально лет 80 тому назад мы слышали из центра Европы...», — обратил внимание Песков.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.

Политика,Кая Каллас,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ЕС,
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