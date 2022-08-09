Кремль заявил о вводящих «до беспамятства» санкции странах Европы

«Как правило, такие заявления идут из тех стран, которые и так уже нами признаны недружественными странами. В своей недружественности многие из этих стран, конечно, заходятся до беспамятства и доходят до таких заявлений, которые буквально лет 80 тому назад мы слышали из центра Европы...», — обратил внимание Песков.