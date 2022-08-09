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13 минут назад

Медведев сравнил Зеленского с Гитлером

Елена Прошина

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Телеграм-канале прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что нужно «призвать к ответственности все население» России, изолировав его.

Медведев сравнил Зеленского с Гитлером
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После слов украинского лидера Медведев сравнил его с диктатором нацистской Германии Адольфом Гитлером, подчеркнув, что у него не осталось вопросов о приверженности идей украинской власти.

«Главный украинский клоун предложил "призвать к ответственности все население России". Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер. Есть еще вопросы о природе украинской власти?» - написал Медведев.

Ранее Зеленский призвал западные страны ужесточить санкции против России и запретить всем россиянам въезд на свою территорию, т.к. «россияне отбирают землю, которая принадлежит кому-то еще». Кроме того, он заявил о необходимости «призвать к ответственности все население» России.

По его словам, уже введенные антироссийские санкции «слабые» по сравнению с закрытием границ для граждан страны на год и введением полного эмбарго на закупки энергоносителей из РФ.

Политика,Владимир Зеленский,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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