Медведев сравнил Зеленского с Гитлером

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После слов украинского лидера Медведев сравнил его с диктатором нацистской Германии Адольфом Гитлером, подчеркнув, что у него не осталось вопросов о приверженности идей украинской власти.

«Главный украинский клоун предложил "призвать к ответственности все население России". Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер. Есть еще вопросы о природе украинской власти?» - написал Медведев.

Ранее Зеленский призвал западные страны ужесточить санкции против России и запретить всем россиянам въезд на свою территорию, т.к. «россияне отбирают землю, которая принадлежит кому-то еще». Кроме того, он заявил о необходимости «призвать к ответственности все население» России.