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32 минуты назад

Захарова назвала Зеленского президентом Левински

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, после разговора президента Украины Владимира Зеленского с экс-президентом США Биллом Клинтоном назвала украинского лидера «президентом Левински». Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

Захарова назвала Зеленского президентом Левински
Фото: Максим Шеметов / ReutersМаксим Шеметов / Reuters

Она напомнила, что такой кличкой президента Украины прозвала американская сеть кабельного и спутникового телевидения C-SPAN, еще год назад.

Ранее Зеленский рассказал, что поговорил по видеосвязи с Биллом Клинтоном и поблагодарил его за поддержку. «Чрезвычайно важно, чтобы сообщества, где свобода и демократия являются базовыми ценностями, не теряли ощущение актуальности войны в Украине», — написал в своем официальном Telegram-канале Зеленский.

1 августа сообщалось, что с украинским президентом провел телефонный разговор президент Франции Эммануэль Макрон. Разговор длился более трех часов, это была первая беседа Макрона и Зеленского после визита французского лидера в Киев, который состоялся 16 июня.

Политика,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,Мария Захарова,Билл Клинтон,МИД России,
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