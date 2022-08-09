В постпредстве Соединённых Штатов при ООН напомнили, что принимающая сторона должна содействовать приезду всех представителей государств-членов. Однако визовые вопросы являются конфиденциальными, добавили там.

«Мы серьёзно относимся к своим обязательствам по соглашению о штаб-квартире ООН», — заявил РИА «Новости» представитель постпредства США при международной организации.

Неделя высокого уровня 77-й сессии Генассамблеи ООН пройдёт с 20 по 26 сентября.

Российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров, которого внесли в санкционный список и запретили въезд в Штаты в феврале 2022 года. По соглашению между ООН и США американские власти должны обеспечить представителям стран-членов беспрепятственное посещение штаб-квартиры организации в Нью-Йорке.

В августе Лавров заявил генсеку ООН Антониу Гутеррешу, что США не исполняют своих обязанностей страны — хозяйки штаб-квартиры ООН.