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37 минут назад

Лавров полетит в США, куда ему запретили въезд из-за санкций

Секрет Фирмы

Глава МИД России Сергей Лавров полетит в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН. Президент РФ Владимир Путин распорядился, чтобы министр, которому запрещён въезд в США, возглавил российскую делегацию.

В постпредстве Соединённых Штатов при ООН напомнили, что принимающая сторона должна содействовать приезду всех представителей государств-членов. Однако визовые вопросы являются конфиденциальными, добавили там.

«Мы серьёзно относимся к своим обязательствам по соглашению о штаб-квартире ООН», — заявил РИА «Новости» представитель постпредства США при международной организации.

Неделя высокого уровня 77-й сессии Генассамблеи ООН пройдёт с 20 по 26 сентября.

Путин отказался ехать на Генассамблею ООН

Российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров, которого внесли в санкционный список и запретили въезд в Штаты в феврале 2022 года. По соглашению между ООН и США американские власти должны обеспечить представителям стран-членов беспрепятственное посещение штаб-квартиры организации в Нью-Йорке.

В августе Лавров заявил генсеку ООН Антониу Гутеррешу, что США не исполняют своих обязанностей страны — хозяйки штаб-квартиры ООН.

Россию на Генассамблее будут представлять 10 человек. Помимо Лаврова, в состав делегации включили его заместителя Сергея Вершинина, главу международного комитета Совета Федерации Григория Карасина, российского постпреда при ООН Василия Небензю и главу комитета Госдумы по международным делам, лидера ЛДПР Леонида Слуцкого. Владимир Путин в Нью-Йорк не полетит.

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