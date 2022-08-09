Глава МИД России Сергей Лавров полетит в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН. Президент РФ Владимир Путин распорядился, чтобы министр, которому запрещён въезд в США, возглавил российскую делегацию.
В постпредстве Соединённых Штатов при ООН напомнили, что принимающая сторона должна содействовать приезду всех представителей государств-членов. Однако визовые вопросы являются конфиденциальными, добавили там.
«Мы серьёзно относимся к своим обязательствам по соглашению о штаб-квартире ООН», — заявил РИА «Новости» представитель постпредства США при международной организации.
Неделя высокого уровня 77-й сессии Генассамблеи ООН пройдёт с 20 по 26 сентября.
Российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров, которого внесли в санкционный список и запретили въезд в Штаты в феврале 2022 года. По соглашению между ООН и США американские власти должны обеспечить представителям стран-членов беспрепятственное посещение штаб-квартиры организации в Нью-Йорке.
В августе Лавров заявил генсеку ООН Антониу Гутеррешу, что США не исполняют своих обязанностей страны — хозяйки штаб-квартиры ООН.
Россию на Генассамблее будут представлять 10 человек. Помимо Лаврова, в состав делегации включили его заместителя Сергея Вершинина, главу международного комитета Совета Федерации Григория Карасина, российского постпреда при ООН Василия Небензю и главу комитета Госдумы по международным делам, лидера ЛДПР Леонида Слуцкого. Владимир Путин в Нью-Йорк не полетит.