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16 минут назад

В Госдуме предложили создать союз государств по образу СССР

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Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил создать добровольное объединение суверенных государств по образу СССР. Такое объединение, по мнению политика, будет способно противостоять экспансии со стороны Запада. Об этом он рассказал агентству РИА Новости.

В Госдуме предложили создать союз государств по образу СССР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Существование СССР сдерживало НАТОНАТО в его стремлении поработить и колонизировать весь мир. Считаю целесообразным вернуться к коллективной системе добровольного объединения суверенных государств в один военно-политический и экономический блок, способный эффективно противостоять западной экспансии и агрессии. Прообразом новой конфедерации может стать великий и могучий СССР», — отметил Шеремет.

Депутат подчеркнул, что после распада СССР США начали вмешиваться в дела независимых государств на постсоветском пространстве, «организовывая цветные революции и госперевороты, создавая из суверенных государств своих сателлитов и проводя их постепенную оккупацию, подбираясь к границам России».

По его словам, создание подобного альянса независимых государств позволило бы странам не только сохранить, но и укрепить свои суверенитеты, которые сейчас подвергаются прениям со стороны западных государств.

«Это будет равноправный союз, где каждая из стран уважает суверенитет и культуру друг друга, а не те колонии, которые привыкли создавать США под личиной помощи и торжества демократии», — резюмировал Шеремет.

19 мая депутаты Государственной Думы внесли законопроект о создании движения детей и молодежи «Большая перемена». Депутаты заявляли о наличии связей с существовавшей в СССР пионерией.

Политика,Михаил Шеремет,НАТО,Госдума,
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