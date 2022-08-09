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21 минуту назад

Российский депутат заявил о желании киевлян войти в состав России

Елена Прошина

Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов заявил, что многие жители Украины захотят стать частью Российской Федерации. Он также предположил, что уже через год Киев «попросится» в состав России. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский депутат заявил о желании киевлян войти в состав России
Фото: ReutersReuters

По его словам, желающих войти в состав Российской Федерации будет достаточно, и им не откажут в этой возможности.

«Через год, возможно, Киев будем принимать в состав России. Если попросится!» — сказал он.

Морозов добавил, что РФ предоставит Киеву и гражданам Украины такую возможность, и этот выбор будет добровольным.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение об организации референдума о вхождении в состав Российской Федерации. Отмечается, что эту инициативу одобрили более 700 делегатов форума «Мы вместе с Россией» со всей области.

До этого сообщалось, что референдум о вхождении Запорожской области в состав РФ запланирован на осень этого года. Предположительно, это случится в первой половине сентября, но точная дата пока неизвестна.

В ходе боевых действий на территории Украины российские войска установили контроль над Херсонской областью и приазовской частью Запорожской области. Эти регионы объявили о намерении присоединиться к РФ.

Политика,Евгений Балицкий,Олег Морозов,Единая Россия,Госдума,
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