Российский депутат заявил о желании киевлян войти в состав России

Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов заявил, что многие жители Украины захотят стать частью Российской Федерации. Он также предположил, что уже через год Киев «попросится» в состав России. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, желающих войти в состав Российской Федерации будет достаточно, и им не откажут в этой возможности.
«Через год, возможно, Киев будем принимать в состав России. Если попросится!» — сказал он.
Морозов добавил, что РФ предоставит Киеву и гражданам Украины такую возможность, и этот выбор будет добровольным.
Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение об организации референдума о вхождении в состав Российской Федерации. Отмечается, что эту инициативу одобрили более 700 делегатов форума «Мы вместе с Россией» со всей области.
До этого сообщалось, что референдум о вхождении Запорожской области в состав РФ запланирован на осень этого года. Предположительно, это случится в первой половине сентября, но точная дата пока неизвестна.
В ходе боевых действий на территории Украины российские войска установили контроль над Херсонской областью и приазовской частью Запорожской области. Эти регионы объявили о намерении присоединиться к РФ.