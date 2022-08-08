МИД РФ обратился к США с призывом по ядерному оружию

Замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что США должны вывезти свое ядерное оружие, размещенное в третьих странах. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Вишневецкий подчеркнул, что НАТО открыто объявило себя ядерным альянсом, а ядерное вооружение США размещено в том числе и на территории неядерных стран, которые отрабатывают его применение. По мнению Вишневецкого, это негативно влияет на безопасность, повышает риск ядерного конфликта и тормозит процесс мирового разоружения.

«Ядерное оружие США должно быть вывезено на национальную территорию», – подчеркнул дипломат.

Кроме того, Вишневецкий добавил, что партнёрство между США, Великобританией и Австралией может спровоцировать начало новой гонки вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.