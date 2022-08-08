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18 минут назад

Путин ввел новую должность в МЧС

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин ввел в МЧС должность заместителя министра — руководителя аппарата министра. Соответствующий указ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин ввел новую должность в МЧС
Фото: ТАССТАСС

В документе отмечается, что руководитель МЧС РФ продолжит иметь девять замов. При этом предельным званием у новой должности будет генерал-полковник. При этом ее могут заместить федеральным государственным гражданским служащим.

Указ вступил в силу с момента подписания. По данным ТАСС, новую должность может занять бывший замглавы управления Росгвардии по Чеченской Республике и действующий советник руководителя МЧС России Даниил Мартынов.

Стоит отметить, что на данный момент в ведомстве остаются вакантными еще две должности замминистра.

Даниил Мартынов,Владимир Путин,МЧС России,Росгвардия,
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