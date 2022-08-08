Путин отказался ехать на Генассамблею ООН

При этом уточняется, что сам Путин на Генассамблею ехать не планирует. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков , президент России не будет на ней выступать даже по видеосвязи.

Напомним, что ранее Сергей Лавров заявил о том, что направил генсеку ООН Антониу Гуттеришу письмо. В нём, по словам главы МИД РФ, он заявил о пренебрежении США обязанностями страны-хозяйки штаб-квартиры организации и напомнил, что Россия не может быть не представлена на грядущей Генассамблее ООН в сентябре, а страны Запада не могут единолично лишить ее этой возможности.