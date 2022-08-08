Путин отказался ехать на Генассамблею ООН

Согласно распоряжению президента России Владимира Путина, российскую делегацию на Генассамблее ООН возглавит Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщают РИА «Новости».
При этом уточняется, что сам Путин на Генассамблею ехать не планирует. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент России не будет на ней выступать даже по видеосвязи.
Помимо Лаврова, в делегацию также войдут замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, постпред РФ при ООН Василий Небензя и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Напомним, что ранее Сергей Лавров заявил о том, что направил генсеку ООН Антониу Гуттеришу письмо. В нём, по словам главы МИД РФ, он заявил о пренебрежении США обязанностями страны-хозяйки штаб-квартиры организации и напомнил, что Россия не может быть не представлена на грядущей Генассамблее ООН в сентябре, а страны Запада не могут единолично лишить ее этой возможности.