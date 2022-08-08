Путин отказался ехать на Генассамблею ООН

Вместо президента России Владимира Путина российскую делегацию на 77-й Генассамблее ООН в сентябре возглавит глава МИД Сергей Лавров. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

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Пресс-секретарь президента также заявил, что Путин отказался выступать в ходе сессии. В последний раз лидер российского государства выступал на 75-й сессии Генассамблеи в сентябре 2020 года.

Помимо министра иностранных дел, в состав делегации войдут: замглавы МИД Сергей Вершинин, председатели комитетов Госдумы и Совета Федерации по международным делам Леонид Слуцкий и Григорий Карасин, а также ряд директоров департаментов МИД России.