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38 минут назад

Путин отказался ехать на Генассамблею ООН

Lenta.ruиещё 5

Вместо президента России Владимира Путина российскую делегацию на 77-й Генассамблее ООН в сентябре возглавит глава МИД Сергей Лавров. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Путин отказался ехать на Генассамблею ООН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пресс-секретарь президента также заявил, что Путин отказался выступать в ходе сессии. В последний раз лидер российского государства выступал на 75-й сессии Генассамблеи в сентябре 2020 года.

Помимо министра иностранных дел, в состав делегации войдут: замглавы МИД Сергей Вершинин, председатели комитетов Госдумы и Совета Федерации по международным делам Леонид Слуцкий и Григорий Карасин, а также ряд директоров департаментов МИД России.

Ранее стало известно, что в ходе 77-й сессии Ассамблеи выступят президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский. Из программы следует, что выступление президента США запланировано на первую половину дня 20 сентября, выступление президента Украины — на вторую половину дня 21 сентября.

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