Глава Белгородской области подарил Путину шоколадку «Алешка»

«Удивительно, такое простое, искреннее желание ребенка, а движение прокатилось по всей стране. Это чисто народная история. И военнослужащие к нему приехали, и шлем мальчишке подарили, и пригласили его в парк «Патриот». А он первоклассник, такой наивный, очень хорошие родители. Родители ругались (на журналистов, - прим.): не портите нам мальчишку, он делает это искренне! Журналистов прогоняли», - рассказал Гладков.