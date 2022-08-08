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31 минуту назад

Глава Белгородской области подарил Путину шоколадку «Алешка»

Елена Прошина

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время встречи в Кремле подарил президенту РФ Владимиру Путину шоколад «Алешка». Об этом пишут «Известия».

Губернатор рассказал, что когда началась специальная военная операция, мальчик Алеша, который живет в селе Веселая Лопань, выбегал на дорогу и сопровождал все военные колонны, отдавая им честь.

«Удивительно, такое простое, искреннее желание ребенка, а движение прокатилось по всей стране. Это чисто народная история. И военнослужащие к нему приехали, и шлем мальчишке подарили, и пригласили его в парк «Патриот». А он первоклассник, такой наивный, очень хорошие родители. Родители ругались (на журналистов, - прим.): не портите нам мальчишку, он делает это искренне! Журналистов прогоняли», - рассказал Гладков.

Он добавил, что когда об этой истории узнали старооскольские кондитеры, они решили выпустить шоколад «Алешка». В свою очередь, Владимир Путин поблагодарил Гладкова за подарок.

Ранее сообщалось, сотрудники МВД устроили для 8-летнего Алексея экскурсию. Они рассказали, как учатся профессии полицейского. Кроме того, мальчику вручили специально сшитую для него форму, фуражки офицеров МВД и погоны, а также полицейский автомобиль на радиоуправлении.

Политика,Видео,Вячеслав Гладков,Владимир Путин,
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