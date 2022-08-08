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54 минуты назад

Глава Запорожья поручил подготовить референдум по присоединению к РФ

Мария Иванова

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий поручил местной избирательной комиссии проработать организацию референдума по присоединению к России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Такое распоряжение Балицкий подписал после завершения форума общественного движения «Мы вместе с Россией». На форуме приняли резолюцию, предлагающую провести в регионе референдум.

Балицкий отметил, что на форуме был зачитан проект резолюции, после чего ее единогласно поддержали участники форума - более 700 человек.

Член главного совета запорожской администрации Владимир Рогов ранее заявил, что референдум в регионе планируют провести в первой половине сентября.

7 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев откажется от переговоров с РФ, если в Херсонской и Запорожской областях пройдут референдумы о присоединении к России.

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