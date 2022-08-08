Глава Запорожья поручил подготовить референдум по присоединению к РФ

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий поручил местной избирательной комиссии проработать организацию референдума по присоединению к России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Такое распоряжение Балицкий подписал после завершения форума общественного движения «Мы вместе с Россией». На форуме приняли резолюцию, предлагающую провести в регионе референдум.

Балицкий отметил, что на форуме был зачитан проект резолюции, после чего ее единогласно поддержали участники форума - более 700 человек.

Член главного совета запорожской администрации Владимир Рогов ранее заявил, что референдум в регионе планируют провести в первой половине сентября.