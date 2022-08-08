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1 час назад

Клишас предложил разработать законы для конфискации украинского имущества

Газета.Ru

России следует разработать законодательные основания для конфискации иностранного имущества. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Клишас предложил разработать законы для конфискации украинского имущества
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нам необходима ясная правовая основа для конфискации (в качестве ответной меры) иностранной собственности, в частности украинской, в России и на освобожденных территориях Украины», — цитирует Клишаса НСН.

По мнению Клишаса, этот вопрос необходимо предметно обсудить с правительством уже осенью.

Политика,Андрей Клишас,Совет Федерации,
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