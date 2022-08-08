В Кремле оценили шансы на встречу Путина и Зеленского в Стамбуле

Условий для переговоров между Россией и Украиной на сегодняшний день нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

С 24 февраля Россия проводит на территории Украины спецоперацию. Основная ее цель — защита мирного населения Донбасса. Несколько раз между сторонами проводились переговоры, но так ни к чему и не привели.