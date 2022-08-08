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23 минуты назад

В Кремле оценили шансы на встречу Путина и Зеленского в Стамбуле

Ura.Ru

Условий для переговоров между Россией и Украиной на сегодняшний день нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Пока условий для встречи нет», — подытожил он, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции.

Зеленский назвал условие для отказа от переговоров с Россией

С 24 февраля Россия проводит на территории Украины спецоперацию. Основная ее цель — защита мирного населения Донбасса. Несколько раз между сторонами проводились переговоры, но так ни к чему и не привели.

Политика,Видео,Владимир Зеленский,Реджеп Эрдоган,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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