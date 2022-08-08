«Необратимо изменился весь мир»: Медведев о сигналах для США и НАТО

США и НАТО не сделали никаких выводов по ситуации в Грузии в 2008 году. Именно поэтому в 2022 году России пришлось ответить жестче. Об этом в своем Телеграм-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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По его мнению, действия по принуждению Грузии к миру, предпринятые в августе 2008 года, были направлены на защиту граждан.

«В то же время это был сигнал для США и НАТО о необходимости прислушиваться к опасениям России», - написал Медведев.

Он также отметил, что с тех пор ситуация на Кавказе изменилась. Однако США и НАТО ничего не услышали и не поняли, а просто проигнорировали и продолжили свой опасный курс.

«В 2022-м нам пришлось ответить гораздо жестче. Теперь необратимо изменился весь мир...», - написал зампред Совбеза.