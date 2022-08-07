В ЛДПР оценили угрозы Журавлева в убийстве журналиста

Заявление депутата Госдумы от партии ЛДПР Алексея Журавлева о желаемом убийстве журналиста немецкого издания Bild является его частным мнением и не совпадает с позицией партии, заявил глава пресс-службы фракции Александр Дюпин в беседе с Lenta.ru. По его словам, главным принципом членов партии является соблюдение законности.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Эмоциональное заявление депутата Журавлева относительно убийства немецкого журналиста — это его частное мнение, которое не совпадает с позицией руководства ЛДПР. Мы парламентская партия, и один из наших базовых принципов — соблюдение законности. Угрозы убийством, тем более представителей прессы, — точно не наш метод, — рассказал он.

Дюпин также добавил, что Алексей Журавлев самостоятельно пришел в ЛДПР в 2021 году из-за схожести взглядов, однако в полноценную партийную деятельность он так и не смог влиться. Все его последние поступки и заявления будут обсуждены на следующем собрании фракции, в сентябре 2022 года.

Инцидент произошел во время прямого эфира передачи «60 минут» на канале «Россия 1». Депутат Госдумы устроил скандал и пообещал убить немецкого журналиста в том случае, если встретит его на Украине. Ведущий телешоу Евгений Попов пытался остановить порывы Журавлева, однако тот заявил, что ему «все равно».