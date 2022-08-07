В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
45 минут назад

«Не наш метод»: в ЛДПР оценили угрозы Журавлева в убийстве журналиста

News.ru

Заявление депутата Госдумы от партии ЛДПР Алексея Журавлева о желаемом убийстве журналиста немецкого издания Bild является его частным мнением и не совпадает с позицией партии, заявил глава пресс-службы фракции Александр Дюпин в беседе с Lenta.ru. По его словам, главным принципом членов партии является соблюдение законности.

В ЛДПР оценили угрозы Журавлева в убийстве журналиста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эмоциональное заявление депутата Журавлева относительно убийства немецкого журналиста — это его частное мнение, которое не совпадает с позицией руководства ЛДПР. Мы парламентская партия, и один из наших базовых принципов — соблюдение законности. Угрозы убийством, тем более представителей прессы, — точно не наш метод, — рассказал он.

Депутат Госдумы пригрозил немецкому журналисту убийством

Дюпин также добавил, что Алексей Журавлев самостоятельно пришел в ЛДПР в 2021 году из-за схожести взглядов, однако в полноценную партийную деятельность он так и не смог влиться. Все его последние поступки и заявления будут обсуждены на следующем собрании фракции, в сентябре 2022 года.

Инцидент произошел во время прямого эфира передачи «60 минут» на канале «Россия 1». Депутат Госдумы устроил скандал и пообещал убить немецкого журналиста в том случае, если встретит его на Украине. Ведущий телешоу Евгений Попов пытался остановить порывы Журавлева, однако тот заявил, что ему «все равно».

Сам Попов объяснил поступок Журавлева избытком сильных патриотических чувств, По его словам, Журавлев постоянно ездит на передовую, из-за чего испытывает эмоциональный накал. Телеведущий пообщался с депутатом после эфира, и тот пообещал больше не угрожать смертью на передаче.

Политика,Алексей Журавлев,Евгений Попов,ЛДПР,Госдума,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители