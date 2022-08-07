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39 минут назад

Латвия отказалась охранять закрытые российские генконсульства

Ura.Ru

Латвийская полиция прекратит охрану закрытых российских генконсульств в Даугавпилсе и Лиепае. Об этом сообщает портал LSM.

Латвия отказалась охранять закрытые российские генконсульства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Государственная полиция больше не будет охранять генеральные консульства Российской Федерации в Даугавпилсе и Лиепае. Дипломатические работники этих консульств объявлены в Латвии нежелательными лицами», — передает LSM.

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В апреле МИД Латвии сообщил о закрытии российских генконсульств в Даугавпилсе и Лиепае. После этого Россия закрыла канцелярию посольства Латвии в Калининграде. Также посольство Латвии прекратило выдачу виз россиянам, пишет Vse42.ru.

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