Латвия отказалась охранять закрытые российские генконсульства

Латвийская полиция прекратит охрану закрытых российских генконсульств в Даугавпилсе и Лиепае . Об этом сообщает портал LSM.

«Государственная полиция больше не будет охранять генеральные консульства Российской Федерации в Даугавпилсе и Лиепае. Дипломатические работники этих консульств объявлены в Латвии нежелательными лицами», — передает LSM.

В апреле МИД Латвии сообщил о закрытии российских генконсульств в Даугавпилсе и Лиепае. После этого Россия закрыла канцелярию посольства Латвии в Калининграде. Также посольство Латвии прекратило выдачу виз россиянам, пишет Vse42.ru.