Дерипаска выступил с инициативой по ядерному оружию

Российские миллиардер Олег Дерипаска написал в своём Telegram-канале пост, посвящённый Всемирному дню борьбы за запрещение ядерного оружия. Так называемый День Хиросимы отмечают ежегодно 6 августа. По мнению бизнесмена, в 2022 году он прошёл «как всегда незамеченным». Между тем, ядерное оружие «как огромный дамоклов меч нависает над нашей цивилизацией», подчеркнул Дерипаска.
Бизнесмен обратил внимание, что один из создателей водородной бомбы Андрей Сахаров и многие другие учёные добивались решения проблемы ядерного оружия, которое может в течение нескольких часов уничтожить цивилизацию.
«Ядерное оружие должно быть ликвидировано и окончательно запрещено», — подытожил Дерипаска.
Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года — единственные в истории примеры боевого применения ядерного оружия. В результате обеих бомбардировок погибли или пропали без вести около 300 000 человек. Ещё около 200 000 человек подверглись радиоактивному облучению.
Сегодня ядерное оружие есть у пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. Помимо России, это США, Китай, Франция и Великобритания. Также оно есть у Индии, Израиля, Пакистана и Северной Кореи.
Ранее президент России Владимир Путин говорил, что в ядерной войне не может быть победителей. Он подчёркивал, что такое противостояние не должно быть развязано.