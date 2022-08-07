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47 минут назад

Российский миллиардер рассказал, что нужно сделать с ядерным оружием

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Российские миллиардер Олег Дерипаска написал в своём Telegram-канале пост, посвящённый Всемирному дню борьбы за запрещение ядерного оружия. Так называемый День Хиросимы отмечают ежегодно 6 августа. По мнению бизнесмена, в 2022 году он прошёл «как всегда незамеченным». Между тем, ядерное оружие «как огромный дамоклов меч нависает над нашей цивилизацией», подчеркнул Дерипаска.

Дерипаска выступил с инициативой по ядерному оружию
Фото: ТАССТАСС

Бизнесмен обратил внимание, что один из создателей водородной бомбы Андрей Сахаров и многие другие учёные добивались решения проблемы ядерного оружия, которое может в течение нескольких часов уничтожить цивилизацию.

«Ядерное оружие должно быть ликвидировано и окончательно запрещено», — подытожил Дерипаска.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года — единственные в истории примеры боевого применения ядерного оружия. В результате обеих бомбардировок погибли или пропали без вести около 300 000 человек. Ещё около 200 000 человек подверглись радиоактивному облучению.

Сегодня ядерное оружие есть у пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. Помимо России, это США, Китай, Франция и Великобритания. Также оно есть у Индии, Израиля, Пакистана и Северной Кореи.

Ранее президент России Владимир Путин говорил, что в ядерной войне не может быть победителей. Он подчёркивал, что такое противостояние не должно быть развязано.

Политика,Андрей Сахаров,Олег Дерипаска,Владимир Путин,Совбез ООН,
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