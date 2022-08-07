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1 час назад

Власти Косова отпустили журналистку «Комсомольской правды» Асламову

RT на русскомиещё 4

Власти самопровозглашённого Косова отпустили задержанную ранее журналистку «Комсомольской правды» Дарью Асламову.

Власти Косово отпустили журналистку "КП" Дарью Асламову
Фото: соцсетисоцсети

«Журналист «Комсомольской правды» Дарья Асламова вышла на связь с нашей редакцией и сообщила, что находится в городе Рашка на сербско-косовской границе», — говорится в сообщении издания.

Уточняется, что Асламова самостоятельно добиралась до границы на автобусе.

По её словам, власти Косова допускали её обмен на граждан США или выдачу на Украину.

Ранее глава МВД самопровозглашённого Косова Джелаль Свечлия сообщил о задержании Асламовой при попытке въезда в регион.

Политика,В мире,Дарья Асламова,
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