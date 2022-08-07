Владимир Путин поздравил россиян с Днём железнодорожника

По словам президента РФ, их профессионализм позволяет экономике страны добиваться поставленных целей. Железнодорожная отрасль в России будет развиваться. Для этого поставлены масштабные задачи, которые выполняют настоящие профессионалы, отметил Путин.
«Сегодня мы отмечаем День железнодорожника. От всей души поздравляю работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником, а также со знаменательной датой - 185-летием открытия Царскосельской железной дороги. Именно она положила начало масштабному железнодорожному строительству в России», — сообщил глава государства.
Президент также поздравил всех железнодорожников с ещё одной памятной датой — 185-летием со дня открытия Царскосельской железной дороги.
«Именно она положила начало масштабному железнодорожному строительству в России — отрасли, которая имеет громадное, стратегическое значение для нашей большой страны, для развития регионов, национальной экономики, для качества жизни людей», — резюмировал он.