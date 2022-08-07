Владимир Путин поздравил россиян с Днём железнодорожника

«Сегодня мы отмечаем День железнодорожника. От всей души поздравляю работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником, а также со знаменательной датой - 185-летием открытия Царскосельской железной дороги. Именно она положила начало масштабному железнодорожному строительству в России», — сообщил глава государства.