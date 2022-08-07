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31 минуту назад

Financial Times: На Западе обеспокоены углублением сотрудничества РФ и Турции

Вечерняя Москваиещё 1

Западные страны обеспокоены углублением сотрудничества между Россией и Турцией. Об этом сообщается в субботу, 6 августа, в издании Financial Times со ссылкой на источники.

На Западе испугались сотрудничества РФ и Турции
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

В газете отмечается, что по итогам переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана шесть неназванных чиновников с Запада сказали, что обеспокоены заявлениями лидеров двух государств о намерении расширить сотрудничество в области торговли и энергетики.

Чиновник Европейского союза, имя которого не называется, заявил, что в ЕС «все более и более внимательно» следят за турецко-российскими отношениями. Другой источник издания назвал поведение Анкары по отношению к Москве «крайне оппортунистическим».

— Мы пытаемся заставить турок обратить внимание на наши опасения, — отметил он.

США неоднократно предупреждали, что страны, которые помогают России уклоняться от рестрикций, столкнутся со вторичными санкциями. ЕС в этом отношении более сдержан, говорится в статье.

При этом три европейских чиновника заявили изданию, что никаких официальных дискуссий о возможных ограничительных мерах в отношении Турции в ЕС еще не было.

5 августа Путин и Эрдоган договорились об условиях оплаты поставок российского газа в рублях. Отмечается, что между странами начнется частичная оплата поставок сырья в российской валюте. Транзакции будут выполняться лишь на первых этапах и на часть топлива.

Политика,Владимир Путин,ЕС,
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