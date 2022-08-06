США согласились на ультиматум РФ по баскетболистке Грайнер

«Мы все время говорим об этом: это остается — не остается неизвестным, но мы должны сохранить переговоры в тайне. И поэтому мы будем продолжать призывать Россию серьезно отнестись к существенному предложению, которое мы им выдвинули», — рассказала пресс-секретарь Белого дома.