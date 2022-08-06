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23 минуты назад

США согласились на ультиматум РФ по баскетболистке Грайнер

Ura.Ru

Белый дом согласился принять условия, выдвинутые главой МИД РФ Сергеем Лавровым по обмену задержанной американской экс-баскетболистке УГМК Бриттни Грайнер. По словам Лаврова, Россия готова обсуждать процесс только в рамках «специального канала, согласованного президентами» России и США. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

США согласились на ультиматум РФ по баскетболистке Грайнер
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы все время говорим об этом: это остается — не остается неизвестным, но мы должны сохранить переговоры в тайне. И поэтому мы будем продолжать призывать Россию серьезно отнестись к существенному предложению, которое мы им выдвинули», — рассказала пресс-секретарь Белого дома.

США призывали принять предложение по обмену Грайнер, задержанной за контрабанду наркотиков, и осужденного за шпионаж Пола Уилана на российского бизнесмена Виктора Бута (приговорен в США к 25 годам тюрьмы за торговлю оружием — прим. ред.). Президент США Джо Байден заявил, что американские власти активно работают над освобождением экс-баскетболистки УГМК.

Кремль прокомментировал информацию о секретном предложении Путина Эрдогану

Ранее URA.RU сообщало, что суд признал виновной Бриттни Грайнер за контрабанду наркотиков и приговорил ее к девяти годам лишения свободы. На судебном заседании американская спортсменка признала свою вину.

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