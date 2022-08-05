В США оценили слова Лаврова о возможном обмене заключенными

Вашингтонская администрация воспринимает как хорошую новость высказывания главы МИД России Сергея Лаврова относительно возможности обмена заключенными между РФ и США. Об этом сообщил в пятницу на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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По его словам, "Лавров заявил, что они заинтересованы в рассмотрении возможности дальнейших действий на данном направлении, это хорошая новость".

"Мы надеемся, что на этот раз они серьезно настроены и мы сумеем найти возможности для дальнейшего продвижения в плане возвращения [американки] Бриттни [Грайнер]", - сказал он.

Лавров в пятницу сообщил, что Москва готова обсуждать с Вашингтоном обмен заключенными, но только в рамках канала, ранее согласованного президентами двух стран.

На вопрос о том, предлагает ли Вашингтон обменять российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего в Соединенных Штатах тюремный срок за торговлю оружием, на Грайнер и осужденного в РФ за шпионаж американца Пола Уилана, Кирби ответил: "Я не стану подтверждать подробности предложения".