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36 минут назад

В США оценили слова Лаврова о возможном обмене заключенными

ТАСС

Вашингтонская администрация воспринимает как хорошую новость высказывания главы МИД России Сергея Лаврова относительно возможности обмена заключенными между РФ и США. Об этом сообщил в пятницу на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

В США оценили слова Лаврова о возможном обмене заключенными
Фото: ReutersReuters

По его словам, "Лавров заявил, что они заинтересованы в рассмотрении возможности дальнейших действий на данном направлении, это хорошая новость".

"Мы надеемся, что на этот раз они серьезно настроены и мы сумеем найти возможности для дальнейшего продвижения в плане возвращения [американки] Бриттни [Грайнер]", - сказал он.

«Это их проблема»: Лавров назвал условие обсуждения обмена заключенными с США

Лавров в пятницу сообщил, что Москва готова обсуждать с Вашингтоном обмен заключенными, но только в рамках канала, ранее согласованного президентами двух стран.

На вопрос о том, предлагает ли Вашингтон обменять российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего в Соединенных Штатах тюремный срок за торговлю оружием, на Грайнер и осужденного в РФ за шпионаж американца Пола Уилана, Кирби ответил: "Я не стану подтверждать подробности предложения".

Обмен заключенными с РФ остается приоритетом для США, Вашингтон призывает Москву серьезно отнестись к уже сделанному им предложению, сообщает Белый дом.

Политика,Пол Уилан,Джон Кирби,Виктор Бут,Сергей Лавров,МИД России,
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