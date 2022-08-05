Россия ограничила право на въезд 62 канадцам

«Принимая во внимание особо враждебный характер действий правящего режима премьер-министра ДжастинаТрюдо, осуществляемых с целью оскорбить не только (..) народ России, но и православных верующих во всем мире (...) при составлении списка «закрытников» учитывалась их злонамеренная активность в борьбе с "Русским миром"», — говорится в заявлении.