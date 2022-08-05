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35 минут назад

Россия ограничила право на въезд 62 канадцам

Lenta.ru

В качестве ответной меры Россия ограничила право на въезд на свою территорию 62 гражданам Канады. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Россия ограничила право на въезд 62 канадцам
Фото: ReutersReuters

В числе попавших под ограничения лиц оказались: католический священник, главный редактор журнала Convivium Рэймонд де Суза, директор по связям с общественностью МИД Канады Маева Прото, пресс- секретарь МИД Канады Адриен Бланшард, глава разведывательного командования ВС Канады Майкл Райт.

«Принимая во внимание особо враждебный характер действий правящего режима премьер-министра ДжастинаТрюдо, осуществляемых с целью оскорбить не только (..) народ России, но и православных верующих во всем мире (...) при составлении списка «закрытников» учитывалась их злонамеренная активность в борьбе с "Русским миром"», — говорится в заявлении.

8 июля Канада включила патриарха Московского и всея Руси Кирилла в санкционные списки. Владимир Гундяев оказался в числе «российских агентов дезинформации, которые несут ответственность за обеспечение и поддержку неспровоцированного и неоправданного вторжения России на Украину».

Политика,Майкл Райт,МИД России,
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