The Washington Post: Путин сделал Эрдогану секретное предложение

Президент России Владимир Путин надеется обойти западные санкции с помощью турецких партнеров, пишет The Washington Post.

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По информации издания, Москва предложила Анкаре позволить выкупить доли в турецких нефтеперерабатывающих заводах, нефтяных терминалах, а также резервуарах. Так в Кремле надеются скрыть происхождение нефти и обойти эмбарго Евросоюза.

Также российская сторона просит Турцию разрешить промышленным компаниям работать в стране за пределами свободных экономических зон. Также Москва попросила несколько государственных турецких банков открыть корреспондентские счета для российских банков.

Эрдоган, в свою очередь, ожидает от России согласия на военную операцию против курдов на севере Сирии.

Уточняется, что в настоящий момент нельзя сказать, поддержит ли Анкара просьбы России, так как турецкие банки и компании могут попасть под угрозу вторичных санкций и потерять доступ к западным рынкам.