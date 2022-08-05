Россия потребовала вернуть американское ядерное оружие в США

Ядерное оружие США должно быть вывезено из Европы и возвращено на территорию Соединенных Штатов. С таким требованием выступил замглавы делегации России в ООН Андрей Белоусов, пишет РИА Новости.

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По его словам, инфраструктуру развертывания американского оружия в Европе необходимо ликвидировать. «Ядерное оружие США должно вернуться на национальную территорию, должна быть ликвидирована инфраструктура его развертывания в Европе, НАТО должно прекратить практику совместных ядерных миссий», — заявил он.

Белоусов также подчеркнул, что единственным ответом России на некоторые внешние угрозы является обладание ядерным оружием.

«Развитие ситуации в Восточной Европе подтверждает обоснованность наших озабоченностей. Грубо нарушив принцип равной и неделимой безопасности, НАТО сделала ставку на вредоносную экспансию с целью ослабления России», — добавил он.