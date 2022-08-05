В Кремле назвали главную ошибку США в обсуждении обмена заключенными

«Если мы с вами будем через прессу обсуждать хоть какие-то нюансы, связанные с темой обмена, эти обмены не состоятся. Такую ошибку уже совершали американцы. Такие вопросы так не решаются. Поэтому мы никаких комментариев давать не будет. Министр иностранных дел Лавров уже сказал, что механизмы были согласованны президентами год назад. Но они будут поставлены под сомнение, если будет продолжено публичное обсуждение», — сказал Песков.