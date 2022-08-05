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1 час назад

В Кремле назвали главную ошибку США в обсуждении обмена заключенными

Елена Прошина

Излишняя огласка в СМИ мешает процессу обмена заключенными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что ранее такую ошибку уже совершили США. Об этом пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что обмены заключенными не должны обсуждаться с помощью «мегафонной дипломатии». В частности, Москва не будет прибегать к таким методам, так как обмен может и не состояться.

«Если мы с вами будем через прессу обсуждать хоть какие-то нюансы, связанные с темой обмена, эти обмены не состоятся. Такую ошибку уже совершали американцы. Такие вопросы так не решаются. Поэтому мы никаких комментариев давать не будет. Министр иностранных дел Лавров уже сказал, что механизмы были согласованны президентами год назад. Но они будут поставлены под сомнение, если будет продолжено публичное обсуждение», — сказал Песков.

Также он не стал комментировать вероятность обмена российского бизнесмена Виктора Бута.

Ранее США предложили Москве обменять баскетболистку Бриттни Грайнер и Пола Уилана на Виктора Бута. Однако Россия якобы попросила для обмена второго гражданина РФ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что публичные обсуждения этой темы со стороны США не способствуют процессу обмена.

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