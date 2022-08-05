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53 минуты назад

Путин прибыл в Сочи

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин прибыл в Сочи, где встретится с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Путин прибыл в Сочи
Фото: ТАССТАСС

«Президент здесь, готовится к сегодняшним контактам с президентом Турции Эрдоганом. Они будут общаться с глазу на глаз и в составе делегаций. Наш сопредседатель межправкомиссии с другими представителями экономического блока вели работу комплексную», - сказал Песков.

Он также отметил, что, возможно, президент проведет в Сочи и другие встречи по внутрироссийской повестке. Он также добавил, что об итогах состоявшихся переговоров прессу проинформирует вице-премьер - сопредседатель межправкомиссии Александр Новак.

В Кремле озвучили темы переговоров Путина и Эрдогана в Сочи

Также стало известно, что Эрдоган прибудет в Сочи в 15:00 мск. Переговоры пройдут сначала в формате тет-а-тет, а затем с участием делегаций.

Ранее Песков сообщил, что Путин и Эрдоган обсудят кроме прочего ситуации на Украине и в Сирии, а также вопросы торгово-экономического взаимодействия. Кроме того, не исключено, что лидеры двух стран могут обсудить тему вступления Турции в БРИКС.

Политика,Александр Новак,Дмитрий Песков,Владимир Путин,БРИКС,
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