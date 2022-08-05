Президент России Владимир Путин прибыл в Сочи, где встретится с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

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«Президент здесь, готовится к сегодняшним контактам с президентом Турции Эрдоганом. Они будут общаться с глазу на глаз и в составе делегаций. Наш сопредседатель межправкомиссии с другими представителями экономического блока вели работу комплексную», - сказал Песков.

Он также отметил, что, возможно, президент проведет в Сочи и другие встречи по внутрироссийской повестке. Он также добавил, что об итогах состоявшихся переговоров прессу проинформирует вице-премьер - сопредседатель межправкомиссии Александр Новак.

Также стало известно, что Эрдоган прибудет в Сочи в 15:00 мск. Переговоры пройдут сначала в формате тет-а-тет, а затем с участием делегаций.