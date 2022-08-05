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1 час назад

Лавров направил письмо генсеку ООН

Никита Бородкин

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что направил генсеку ООН Антониу Гуттеришу письменное обращение, в котором заявил о пренебрежении США обязанностями страны-хозяйки штаб-квартиры организации. Как сообщает ТАСС, глава ведомства напомнил о юридических обязательствах Вашингтона перед ООН и его участниками.

Лавров направил письмо генсеку ООН
Фото: ТАССТАСС

Лавров подчеркнул, что Гуттериш должен добиваться от Вашингтона того, чтобы он вел себя «прилично». Глава МИД также напомнил, что Россия не может быть не представлена на грядущей Генассамблее ООН в сентябре, а страны Запада не могут единолично лишить ее этой возможности.

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Кроме того, Лавров заявил о праве генсека ООН заводить арбитражные дела в том случае, если страна-хозяйка штаб-квартиры не будет исполнять обязанности. Глава МИД призвал активно его использовать, а не держать «в кармане».

Еще одной темой заявления Лаврова стали отобранные у России объекты дипломатической недвижимости еще во время президентства Барака Обамы. Он выразил надежду, что США осознают, что таким образом они создают впечатление страны, которая боится дискуссий и пытается перекрыть любые возможности для них.

Политика,Барак Обама,Сергей Лавров,МИД России,Генассамблея ООН,ООН,ЕС,
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