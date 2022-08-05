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1 час назад

«Это их проблема»: Лавров назвал условие обсуждения обмена заключенными с США

Алиса Селезнёва

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова обсуждать с США обмен заключенными в рамках того канала, который был согласован лидерами двух стран Владимиром Путиным и Джо Байденом. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее представитель Белого дома заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен попытается наладить контакт с Сергеем Лавровым на полях министерской встречи АСЕАН в Камбодже с целью обсудить вопрос об обмене заключенными и «если у него появится возможность поймать главу МИД России за пуговицу, он это сделает».

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Россия заинтересована в том, чтобы США вернули предпринимателя Виктора Бута. В США добиваются освобождения из российской тюрьмы олимпийской чемпионки Бриттни Грайнер.

Сегодня в ходе пресс-конференции Лавров напомнил о специальном канале по обмену заключенными, который был согласован американским и российским лидерами.

«Есть специальный канал, который согласован президентами, и кто бы что ни говорил публично, этот канал сохраняет свою актуальность. Если американцы решают опять прибегать к публичной дипломатии и делать громогласные объявления, заявления, что они сейчас собираются предпринять такие-то шаги, это их дело, их проблема», - заметил министр иностранных дел России.

Напомним, что Путин и Байден договорились обсудить обмен заключенными в ходе встречи в Женеве летом 2021 года.

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