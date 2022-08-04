Медведев пообещал «отомстить» за удаление канала «Гоблина»

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев пообещал, что удаление канала известного блогера и переводчика Дмитрия Пучкова «Гоблина» не останется безнаказанным. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что в четверг, 4 августа, руководство видеосервиса YouTube закрыло канал Пучкова, у которого насчитывалось три миллиона подписчиков. О происшествии стало известно из социальных сетей блогера.
Дмитрий Медведев заметил его сообщения и под одним из постов написал комментарий в поддержку Пучкова.
«Держитесь, тезка! Мы за вас отомстим», - написал политик.
Кроме того, Пучков дал интервью журналистам новостных изданий. В частности, в интервью Ura.ru он рассказал, что давно ожидал такой акции со стороны американской платформы. Блогер пояснил, что полтора года назад перенес весь свой контент на российские сервисы.