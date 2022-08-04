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1 час назад

Медведев пообещал «отомстить» за удаление канала «Гоблина»

Илья Родин

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев пообещал, что удаление канала известного блогера и переводчика Дмитрия Пучкова «Гоблина» не останется безнаказанным. Об этом пишет ТАСС.

Медведев пообещал «отомстить» за удаление канала «Гоблина»
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что в четверг, 4 августа, руководство видеосервиса YouTube закрыло канал Пучкова, у которого насчитывалось три миллиона подписчиков. О происшествии стало известно из социальных сетей блогера.

Дмитрий Медведев заметил его сообщения и под одним из постов написал комментарий в поддержку Пучкова.

"Это борьба лично со мной, а не с каналом"

«Держитесь, тезка! Мы за вас отомстим», - написал политик.

Кроме того, Пучков дал интервью журналистам новостных изданий. В частности, в интервью Ura.ru он рассказал, что давно ожидал такой акции со стороны американской платформы. Блогер пояснил, что полтора года назад перенес весь свой контент на российские сервисы.

Политика,Дмитрий Пучков,Дмитрий Медведев,
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