Песков назвал настоящую угрозу мировому порядку

Кризис в отношениях России и Запада «назревал на протяжении нескольких десятилетий» и во многом был спровоцирован политикой НАТО. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
«Ситуация эта назревала на протяжении нескольких десятилетий. И во многом ее провоцировала агрессивная политика, которую проводил Североатлантический альянс в отношении нашей страны», - пояснил он.
По словам официального представителя Кремля, Россия была вынуждена принять меры из-за постоянного приближения военной инфраструктуры НАТО к российским границам.
Песков также отметил, что настоящей угрозой мировому порядку и ситуации в мире стал госпереворот, который произошел на Украине в 2014 году, пишет телеканал «Звезда».
«Он был тщательно срежиссирован, в том числе странами-членами НАТО», - констатировал пресс-секретарь президента России.
В конце 2021 года МИД России передал представителям США и НАТО предложения по гарантиям безопасности, предполагающие среди прочего отказ от расширения альянса на восток, в том числе отказ от принятия в его состав Украины. Однако, по данным МИД РФ, США и их союзники фактически сказали России «нет».
24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ на это ЕС, США и еще ряд стран ввели масштабные антироссийские санкции.