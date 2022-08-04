Песков назвал настоящую угрозу мировому порядку

Кризис в отношениях России и Запада «назревал на протяжении нескольких десятилетий» и во многом был спровоцирован политикой НАТО. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

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«Ситуация эта назревала на протяжении нескольких десятилетий. И во многом ее провоцировала агрессивная политика, которую проводил Североатлантический альянс в отношении нашей страны», - пояснил он.

По словам официального представителя Кремля, Россия была вынуждена принять меры из-за постоянного приближения военной инфраструктуры НАТО к российским границам.

Песков также отметил, что настоящей угрозой мировому порядку и ситуации в мире стал госпереворот, который произошел на Украине в 2014 году, пишет телеканал «Звезда».

«Он был тщательно срежиссирован, в том числе странами-членами НАТО», - констатировал пресс-секретарь президента России.

В конце 2021 года МИД России передал представителям США и НАТО предложения по гарантиям безопасности, предполагающие среди прочего отказ от расширения альянса на восток, в том числе отказ от принятия в его состав Украины. Однако, по данным МИД РФ, США и их союзники фактически сказали России «нет».