Посла Норвегии вызвали в МИД РФ из-за скандала с консулом в Мурманске

Посла Норвегии Руне Ресаланда вызвали в МИД РФ из-за инцидента, произошедшего с норвежским консулом в отеле Мурманска 6 июля. Так, послу заявлен протест, говорится на сайте МИД РФ.

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Как подчеркнули в МИД РФ, нахождение генконсула Норвегии Элисабет Эллингсен на территории РФ не представляется возможным после скандала.

Напомним, что сотрудница консульства Норвегии в России Эллингсен предъявила претензии к администрации отеля в Мурманске. Она возмутилась качеством уборки номера. При этом Эллингсен заявила, что ненавидит русских.