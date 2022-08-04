Посла Норвегии вызвали в МИД РФ из-за скандала с консулом в Мурманске

Посла Норвегии Руне Ресаланда вызвали в МИД РФ из-за инцидента, произошедшего с норвежским консулом в отеле Мурманска 6 июля. Так, послу заявлен протест, говорится на сайте МИД РФ.
Как подчеркнули в МИД РФ, нахождение генконсула Норвегии Элисабет Эллингсен на территории РФ не представляется возможным после скандала.
Напомним, что сотрудница консульства Норвегии в России Эллингсен предъявила претензии к администрации отеля в Мурманске. Она возмутилась качеством уборки номера. При этом Эллингсен заявила, что ненавидит русских.
«4 августа в МИД России был вызван посол королевства Норвегия Руне Ресаланд, которому был заявлен решительный протест в связи с недопустимым поведением консула норвежского генерального консульства Элисабет Эллингсен в отеле Мурманска 6 июля, позволившей себе оскорбительные русофобские высказывания», - отмечается в сообщении.