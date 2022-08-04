Медведев увидел повторение украинского сценария на Тайване

«Программа минимум — вызывать скандал и обострить ситуацию в Азии. Максимум — развязать военный конфликт, на котором потом можно нагреть руки. В том числе за счет поставок оружия марионеточным оппозиционерам в Тайбэе. Такой сценарий мы наблюдали во многих местах, в том числе и на Украине — провокации, подстрекательство, кормление горячими пирожками различных майданутых типов, и затем — переворот. А вскоре — кровавый конфликт, взрывы, пытки, убийства, страдания миллионов людей», — сказал Медведев в интервью РИА «Новости».