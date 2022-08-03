Песков оценил возможность «швейцарского варианта» для Донбасса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «швейцарский вариант» для Донбасса не подходит, так как ДНР и ЛНР являются независимыми государствами. Об этом пишет издание Daily Storm.
Отмечается, что ранее экс-глава ФРГ Герхард Шредер предположил в интервью журналу Stern, что Донбасс мог бы вернуться в состав Украины на тех же правах, что и кантон в Швейцарии. То есть стать относительно автономным образованием, с возможностью самостоятельно решать как внутренние, так и внешние вопросы.
«Это уже невозможно. ЛНР И ДНР — независимые государства, признанные РФ», - пояснил Дмитрий Песков.
Представитель Кремля ранее рассказал о содержании беседы президента РФ Владимира Путина и Герхарда Шредера. По его словам, политики обсудили вопросы европейской энергобезопасности.