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34 минуты назад

Песков оценил возможность «швейцарского варианта» для Донбасса

Илья Родин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «швейцарский вариант» для Донбасса не подходит, так как ДНР и ЛНР являются независимыми государствами. Об этом пишет издание Daily Storm.

Отмечается, что ранее экс-глава ФРГ Герхард Шредер предположил в интервью журналу Stern, что Донбасс мог бы вернуться в состав Украины на тех же правах, что и кантон в Швейцарии. То есть стать относительно автономным образованием, с возможностью самостоятельно решать как внутренние, так и внешние вопросы.

«Это уже невозможно. ЛНР И ДНР — независимые государства, признанные РФ», - пояснил Дмитрий Песков.

Представитель Кремля ранее рассказал о содержании беседы президента РФ Владимира Путина и Герхарда Шредера. По его словам, политики обсудили вопросы европейской энергобезопасности.

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