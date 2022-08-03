В Кремле раскрыли тему разговора Путина и Шредера

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер во время своего визита в Москву встретился с президентом России Владимиром Путиным, однако не изъявлял желания стать посредником в урегулировании энергетического кризиса. Об этом заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

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Ранее СМИ сообщили, что экс-канцлер Германии Герхард Шредер приехал в Москву в конце июля. Сам политик отметил, что столица России - красивый город, и он решил провести здесь несколько дней отпуска. Однако жена немецкого политика Со Ен Шредер-Ким заявила, что ее муж «ведет в России переговоры по энергетической политике».

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По словам официального представителя Кремля, Шредер действительно на встрече с Путиным выразил обеспокоенность энергетическим кризисом в Европе, но «не изъявлял какого-либо желания становиться посредником».

«Бывший канцлер спрашивал, можно ли совсем в кризисной ситуации, гипотетически рассуждая, задействовать "Северный поток – 2". То есть Путин не был инициатором, Путин не предлагал этого. Но Путин сказал, что технологически это возможно, проделана огромная работа и этот проект, очень сложный механизм, готов к моментальному использованию», - пояснил Дмитрий Песков.

При этом пресс-секретарь президента России констатировал, что даже в случае немедленного запуска «Северного потока – 2», до конца года получится «прокачать только 27,5 млрд кубов, не больше».

Песков также рассказал, что в ходе встречи президент России и бывший федеральный канцлер подняли тему поставок по «Северному потоку». По его словам, Путин разъяснил немецкому политику, что из-за санкций поставки газа в Европу снизились со 167 млн до 30 млн кубов, и сообщил, каких бумаг не хватает для поставки отремонтированной турбины для газопровода, пишет РИА Новости.

Ранее бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что помощь Германии в столь неблагоприятной ситуации с энергоснабжением оказал бы запуск газопровода «Северный поток - 2». Он указал на завершенность строительства газопровода.