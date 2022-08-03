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35 минут назад

В Кремле назвали условия мирного решения конфликта на Украине

Никита Бородкин

Россия готова к разрешению ситуации на Украине дипломатическим путем, но на своих условиях, которые хорошо известны. Как сообщает РИА Новости, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что условия для этого были обозначены в Стамбуле и согласованы как представителями Москвы, так и Киева.

В Кремле назвали условия мирного решения конфликта на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе общения с журналистами представитель Кремля отметил, что обозначенные требования российских властей известны украинской стороне и они будут обеспечены «так, или иначе».

Также Песков опроверг информацию что экс-канцлер Германии Герхард Шредер, посетивший Москву на прошлой неделе, якобы выразил желание стать посредником между странами в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине.

Напомним, что 24 февраля Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации Украины. В конце марта стороны начали переговоры — Россия потребовала от Киева сохранить внеблоковый и безъядерный статус, а также отказаться от военных посягательств в отношении Крыма, ДНР и ЛНР.

В один момент сторонам удалось достичь понимания, однако после парафинирование договора было сорвано Киевом. В МИД РФ неоднократно подчеркивали, что Москва готова вернуться за стол переговоров.

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