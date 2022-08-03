Кадырову присвоено звание Героя ЛНР

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник поблагодарил чеченцев за помощь и вручил звание героя ЛНР руководителю Чечни Рамзану Кадырову. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Мы благодарны жителям Чеченской Республики за ту помощь, которую вы нам оказываете в нашем противостоянии с украинскими нацистами. Объединив наши усилия, мы с вами освободили территорию Луганской Народной Республики от украинских фашистов», - заявил Пасечник на церемонии вручения награды.

Он подчеркнул, что все жители донбасской республики теперь знают, кто такие бойцы подразделений «Ахмат».

Ранее Рамзан Кадыров встретился с главой Минобороны России Сергеем Шойгу в Москве, где они предметно обсудили вопросы проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации на Украине, проводящейся с 24 февраля, а также определили дальнейшие пути взаимодействия.