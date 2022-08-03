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53 минуты назад

Кадыров вручил награду Турчаку

РИА "ФедералПресс"иещё 9

Первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания России Андрей Турчак получил орден Кадырова из рук главы Чечни Рамзана Кадырова в его резиденции. Об этом сообщает партия «Единая Россия».

Кадыров вручил награды Турчаку и Пасечнику
Фото: кадр видеокадр видео

«Андрей Анатольевич курирует государственное строительство в комитете Совета Федерации и является профессионалом, который четко знает, каким образом должна проводиться работа в этой сфере», – отметил Рамзан Кадыров.

Он выразил уверенность, что у России огромный опыт в восстановлении территорий после войны, который пригодится в ЛНР. В качестве примера он привел восстановление Чечни.

Также орден Кадырова получил глава ЛНР Леонид Пасечник .

Рамзан Кадыров поздравил его с освобождением республики и отметил, что восстановление требует большого труда, сил и самоотдачи.

Политика,Леонид Пасечник,Андрей Турчак,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,Единая Россия,
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