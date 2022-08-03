Кадыров вручил награды Турчаку и Пасечнику

Первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания России Андрей Турчак получил орден Кадырова из рук главы Чечни Рамзана Кадырова в его резиденции. Об этом сообщает партия «Единая Россия».

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«Андрей Анатольевич курирует государственное строительство в комитете Совета Федерации и является профессионалом, который четко знает, каким образом должна проводиться работа в этой сфере», – отметил Рамзан Кадыров.

Он выразил уверенность, что у России огромный опыт в восстановлении территорий после войны, который пригодится в ЛНР. В качестве примера он привел восстановление Чечни.

Также орден Кадырова получил глава ЛНР Леонид Пасечник .