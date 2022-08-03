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1 час назад

МИД РФ: эпоха сотрудничества с Западом бесповоротно завершена

Елена Прошина

Эпоха сотрудничества с Западом завершена, возвращения к ситуации до 24 февраля в отношениях с США и Европой больше не будет. Об этом в своей статье для журнала «Международная жизнь» написал директор Департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин.

По его словам, независимо от продолжительности и исхода спецоперации на Украине, тридцатилетняя эпоха сотрудничества с Западом бесповоротно завершена.

«Нынешняя ситуация дает уникальную возможность окончательного освобождения от остаточных иллюзий и вывода России за рамки парадигмы «дружественного поглощения», из раза в раз воспроизводившейся западными коллегами после 1992 года. Понятно, что возвращения к ситуации до 24 февраля в отношениях со странами Северной Америки и Европы не будет», - написал Дробинин.

Россия пригрозила США разрывом дипотношений

По его мнению, сейчас Россия вступила в острую фазу противоборства с агрессивным альянсом недружественных стран, возглавляемым США. Их цель – нанести РФ стратегическое поражение, устранив ее как геополитического конкурента.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не занимается благотворительностью - особенно с недружественными странами и не собирается сотрудничать с Западом в убыток себе.

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