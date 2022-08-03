В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
55 минут назад

Косачев сравнил визиты Нуланд на Майдан и Пелоси на Тайвань по масштабам последствий

ТАСС

Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань сопоставим по масштабам разрушительных последствий с поездкой на Майдан Виктории Нуланд в 2014 году, которая занимала тогда пост помощника госсекретаря США. Такое мнение выразил в среду вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"На самом деле Виктория Нуланд на Майдане в 2014-м и Нэнси Пелоси на Тайване в 2022-м - это и по степени безответственности, и по масштабу разрушительных последствий близнецы-сестры", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

"Украина с тех пор в огне", - добавил он.

Во вторник вечером, несмотря на протесты Пекина, Пелоси прибыла на Тайвань. Это первый визит американского политика такого ранга за последние 25 лет. Китай неоднократно предупреждал американскую сторону, что если поездка состоится, то это не останется без последствий и будут приняты жесткие меры.

«Что хочу, то и ворочу»: Лавров о визите Пелоси на Тайвань

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это одна из провинций КНР.

Политика,Видео,Константин Косачев,Виктория Нуланд,Конгресс США,Совет Федерации,
56
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители