Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань сопоставим по масштабам разрушительных последствий с поездкой на Майдан Виктории Нуланд в 2014 году, которая занимала тогда пост помощника госсекретаря США. Такое мнение выразил в среду вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"На самом деле Виктория Нуланд на Майдане в 2014-м и Нэнси Пелоси на Тайване в 2022-м - это и по степени безответственности, и по масштабу разрушительных последствий близнецы-сестры", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

"Украина с тех пор в огне", - добавил он.

Во вторник вечером, несмотря на протесты Пекина, Пелоси прибыла на Тайвань. Это первый визит американского политика такого ранга за последние 25 лет. Китай неоднократно предупреждал американскую сторону, что если поездка состоится, то это не останется без последствий и будут приняты жесткие меры.